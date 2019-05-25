США закликали Росію терміново звільнити полонених українських моряків

Посольство США в Україні прокоментувало рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених у Керченській протоці моряків та закликало РФ негайно звільнити українців. Про це повідомляється у Twitter посольства.

Також дипломати вимагають від РФ звільнити три захоплені судна.

"Сьогодні Міжнародний трибунал з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити 24 українських моряків та 3 судна, захоплені нею 25 листопада минулого року і дозволити їм повернутися до України. Ми закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків і судна", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Спеціальний представник державного департаменту США по Україні Курт Волкер вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

В МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити полонених українських моряків, а тільки заявили, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду відстоювати свою позицію".