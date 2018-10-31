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В США призвали Россию не препятствовать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе

Новости » Политика    31.10.2018 - 13:17
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

Госдеп требует у РФ соблюдения минских соглашений

Государственный департамент Соединенных Штатов призывает Россию не препятствовать мониторинга ситуации на Донбассе наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление спикера Госдепа Хизер Нойерт в Тwitter.

В частности, в США осудили сбитие боевиками беспилотника ОБСЕ, который зафиксировал очередной конвой военных машин на Донбассе со стороны России.

"Россия должна обеспечить неограниченный доступ СММ ОБСЕ к оккупированной территории на востоке Украины и обеспечить выполнение всех положений минских соглашений", - отметила Нойерт.

К этим требованиям также присоединилось посольство США в Киеве, которое требует предоставить доступ наблюдателям на всей территории Донбасса.

В США призвали Россию не препятствовать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе

Напомним, несколько дней назад в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник.

Летательный аппарат успел перед исчезновением передать данные о том, что на оккупированной территории Украины в Донецкой области было выявлено российский "гумконвой" с машинами военного образца.

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Новости Украины ОБСЕСоединенные Штаты Америкибеспилотник
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