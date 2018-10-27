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На Донбасі виявили "гумконвой" РФ із військовими машинами

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 11:07
Фото: російський "гумконвой" (vk.com/id26155524)
Фото: російський "гумконвой" (vk.com/id26155524)

У колоні гумконвою Росії на Донбасі виявили 45 машин, із них 10 - військового зразка

На окупованій території України у Донецькій області виявлено російський "гумконвой" з машинами військового зразка. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Української сторони Спільного центру  контролю та координації (СЦКК) у прес-центрі ООС.

Зазначається, що спостерігачі СММ ОБСЄ  передали СЦКК інформацію про те, що на окуповані території Донбасу зафіксували колону з 45 вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога".

"Вони рухались у західному напрямку неподалік Макіївки. 10 автомобілів у цій колоні - військового зразка", - зазначили в СЦКК.

На Донбасі виявили &quot;гумконвой&quot; РФ із військовими машинами

Нагадаємо, МНС Росії вчора, 26 жовтня, анонсувало, що Російська Федерація  відправить на Донбас черговий "гумконвой". Це вже 81 колона з "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей з РФ. "Гумконвой" складається з 400 тонн вантажу, серед якого, як заявляє російська сторона, дитячі продуктові набори і медичне майно.

 

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