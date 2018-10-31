ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У США закликали Росію не перешкоджати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

Новини » Політика    31.10.2018 - 13:17
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

Держдеп вимагає у РФ дотримання мінських угод

Державний департамент Сполучених Штатів закликає Росію не перешкоджати моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну заяву речниці Держдепу Хізер Ноєрт у Тwitter.

Зокрема, у США засудили збиття бойовиками безпілотника ОБСЄ, який зафіксував черговий конвой військових машин на Донбасі із боку Росії.

"Росія повинна забезпечити необмежений доступ СММ ОБСЄ до окупованої території на сході України та забезпечити виконання усіх положень мінських угод", - зазначила Ноєрт.

До вимог також приєдналося посольство США у Києві, яке вимагає надати доступ спостерігачам на всій території Донбасу.

У США закликали Росію не перешкоджати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

Нагадаємо, кілька днів тому у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник.

Літальний апарат встиг перед зникненням передати дані того, що на окупованій території України у Донецькій області було виявлено російський "гумконвой" з машинами військового зразка. 

У США вважають, що РФ гальмує переговори Волкера з Сурковим США в Радбезі ООН засудили вибори у "ЛДНР"
Новини України ОБСЄСполучені Штати Америкибеспилотник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся