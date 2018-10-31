У США закликали Росію не перешкоджати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

Держдеп вимагає у РФ дотримання мінських угод

Державний департамент Сполучених Штатів закликає Росію не перешкоджати моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну заяву речниці Держдепу Хізер Ноєрт у Тwitter.

Зокрема, у США засудили збиття бойовиками безпілотника ОБСЄ, який зафіксував черговий конвой військових машин на Донбасі із боку Росії.

"Росія повинна забезпечити необмежений доступ СММ ОБСЄ до окупованої території на сході України та забезпечити виконання усіх положень мінських угод", - зазначила Ноєрт.

До вимог також приєдналося посольство США у Києві, яке вимагає надати доступ спостерігачам на всій території Донбасу.

Нагадаємо, кілька днів тому у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник.

Літальний апарат встиг перед зникненням передати дані того, що на окупованій території України у Донецькій області було виявлено російський "гумконвой" з машинами військового зразка.