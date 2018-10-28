В ОБСЄ заявили про зникнення безпілотника на окупованій території

Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

Над непідконтрольною територією Донецької області пропав безпілотник ОБСЄ

У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії

Наголошується, що безпілотник виявив зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса". Після цього безпілотник був відправлений у бік Сауровки.

"О 01:36 безпілотник виявив колону у складі 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, де відсутні пункти пропуску через кордон. Колона йшла на південний захід у напрямку н. п. Манич (непідконтрольна уряду, 76 км на схід від Донецька). Після цього БПЛА направили на південь у напрямку Нижнекрынского для продовження спостереження за колоною. О 01:53 СММ повністю втратила зв'язок з БПЛА, коли він пролітав на висоті приблизно 7 000 футів над районом на південний схід від Нижньокринського", - йдеться в звіті.

Повідомляється, що протягом 35 хвилин польоту в районах Сауровки і Нижньокринського відзначалися перешкоди, за оцінкою, внаслідок глушіння. Безпілотник не повернувся до наземного пункту управління і вважається загубленим.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ в Україні заявила, що слова Олександра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені.