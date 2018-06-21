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США призвали Россию предоставить доступ к Сенцову и другим политзаключенным

НовостиПолитика    21.06.2018 - 12:31
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

В посольстве США снова обратили внимание на голодовку Сенцова

Соединенные Штаты Америки призывают Россию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"С тем как весь мир наблюдает за ЧМ-2018, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с Сенцовым.

 

Послы стран G7 обеспокоены ситуацией с Сенцовым и другими политзаключенными
Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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