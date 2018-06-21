США призвали Россию предоставить доступ к Сенцову и другим политзаключенным

В посольстве США снова обратили внимание на голодовку Сенцова

Соединенные Штаты Америки призывают Россию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"С тем как весь мир наблюдает за ЧМ-2018, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - говорится в сообщении.

З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту. #FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 21, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с Сенцовым.