США закликали Росію надати доступ до Сенцова та інших політв'язнів

У посольстві США знову звернули увагу на голодування Сенцова

Сполучені Штати Америки закликають Росію надати доступ до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

"З тим як весь світ спостерігає за ЧС-2018, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, який вже другий місяць голодує у російській в'язниці на знак протесту", - йдеться в повідомленні.

З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту. #FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з Сенцовим.