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США закликали Росію надати доступ до Сенцова та інших політв'язнів

НовиниПолітика    21.06.2018 - 12:31
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

У посольстві США знову звернули увагу на голодування Сенцова

Сполучені Штати Америки закликають Росію надати доступ до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

"З тим як весь світ спостерігає за ЧС-2018, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, який вже другий місяць голодує у російській в'язниці на знак протесту", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з Сенцовим.

 

Посли країн G7 занепокоєні ситуацією із Сенцовим та іншими політв'язнями
Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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