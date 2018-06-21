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Интервью

Денисова инициирует обращение в ЕСПЧ по поводу нарушения прав Сенцова

НовостиПолитика    21.06.2018 - 09:21
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Денисова полагает, что Сенцова в российской тюрьме кормят принудительно

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook.

Денисова отметила, что украинская сторона на сегодня не имеет достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова, который более месяца назад объявил голодовку. Кроме того, есть основания полагать, что его принудительно кормят, что является нарушением прав человека.

"Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - отметила Денисова.

 

Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни...

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова.  

 

ЕСПЧ запросил у РФ информацию о состоянии здоровья Сенцова
Теги публикации: ЕСПЧ, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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