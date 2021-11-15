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США призвали Россию повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами на границе Евросоюза

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Вашингтон, Понедельник 15 ноября 2021 22:16
США призвали Россию повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами на границе Евросоюза Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США привали Россию использовать свое влияние на Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе Евросоюза. При этом в Белом доме не стали комментировать возможность телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы призываем Россию и предлагаем им использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим Лукашенко, чтобы он прекратил эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки отметила, что у нее пока нет информации о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. При этом она добавила, что США продолжают тесные контакты с союзниками и партнерами по этому вопросу, и разрабатывают новые санкции против Беларуси.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси.

Отметим, 15 ноября ситуация на границе с Польшей продолжает обостряться - белорусские силовики не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в Беларусь.

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