США призвали Россию повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами на границе Евросоюза

США привали Россию использовать свое влияние на Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе Евросоюза . При этом в Белом доме не стали комментировать возможность телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина по этому вопросу.

"Мы призываем Россию и предлагаем им использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим Лукашенко, чтобы он прекратил эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки отметила, что у нее пока нет информации о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. При этом она добавила, что США продолжают тесные контакты с союзниками и партнерами по этому вопросу, и разрабатывают новые санкции против Беларуси.