США закликали Росію вплинути на Лукашенка в ситуації з мігрантами на кордоні Євросоюзу
США привали Росію використовувати свій вплив на Олександра Лукашенка через ситуації з мігрантами на кордоні Євросоюзу. При цьому в Білому домі не стали коментувати можливість телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Ми закликаємо Росію і пропонуємо їм використовувати свій вплив для того, щоб вплинути на режим Лукашенка, щоб він припинив експлуатацію і примус вразливих людей", - сказала вона в ході брифінгу.
Псакі зазначила, що у неї поки немає інформації про можливу телефонну розмову Байдена і Путіна щодо ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. При цьому вона додала, що США продовжують тісні контакти з союзниками і партнерами з цього питання, і розробляють нові санкції проти Білорусі.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС і Білорусі.
Зазначимо, 15 листопада ситуація на кордоні з Польщею продовжує загострюватися - білоруські силовики не дають можливості нелегальним мігрантам повернутися до Білорусі.