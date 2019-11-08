США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене призвал Россию освободить всех украинских политических заключенных, которые остаются в российских тюрьмах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Камиан отметил, что США сожалеют нежеланию России проявить приверженность проведению встречи на высшем уровне лидеров нормандской четверки, что блокирует возможность прогресса по ключевых вопросах.

"Тем временем много украинских политических заключенных остаются в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и вернуть их в свои дома и семьи", - заявил он.

Американский дипломат также призвал Россию освободить координатора правозащитной группы "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

Ранее Великобритания призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

РБК-Украина писало, что по словам главы МИД Вадим Пристайко, сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен и изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.