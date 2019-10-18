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Британия призвала Россию освободить всех украинских политзаключенных

Новости » Политика    18.10.2019 - 05:06
Британия призвала Россию освободить всех украинских политзаключенных
Фото: политзаключенные с британскими дипломатами (twitter.com/UKinUkraine)

Россия незаконно удерживает еще 86 украинцев

Большая Британыя призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Британии в Украине.

Так, 17 октября в Посольстве состоялась встреча с бывшими политическими пленниками: Владимиром Балухом, Евгением Пановым, Артуром Пановым, Эдемом Бекировым, Николаем Карпюком, Романом Сущенко, Алексеем Сизоновичем и отцом Павла Гриба Игорем.

"Освобожденные политзаключенные рассказали о нарушениях прав человека, жертвами которых они стали, и призвали международное сообщество продолжать давление на Россию для освобождения еще свыше 86 украинцев. Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Британия призвала Россию освободить всех украинских политзаключенных

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск поприветствовал освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных.

РБК-Украина писало, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что пока рано говорить о новом этапе обмена пленными с Украиной.

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