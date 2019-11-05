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Состояние украинских политзаключенных в РФ ухудшается, - Денисова

Новости » Политика     05.11.2019 - 09:34
Состояние украинских политзаключенных в РФ ухудшается, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Их здоровье в плохом состоянии

Здоровье украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова находится в плохом состоянии, им требуется медицинская помощь. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее данным, Джемиль Гафаров, который содержится в одном из СИЗО в Ростовской области имеет проблемы с почками и нуждается в срочной медицинской помощи.

Сервет Газиев, которого также содержат в Ростовской области, имеет проблемы с кишечником и зубами. Ему также требуется госпитализация.

Энвер Омеров и Асан Яников, которых содержат в СИЗО в аннексированном Севастополе, имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства.

"Обратилась с соответствующей просьбой к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь", - сообщила Денисова.

Состояние украинских политзаключенных в РФ ухудшается, - Денисова

Напомним, Джемиль Гафаров, Сервет Газиев, Энвер Омеров и Асан Яников были задержаны по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее подконтрольный Росиии суд Крыма продлил арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму российские силовики осуществили 80 обысков с начала года, а также 126 задержаний и 282 ареста. 62 обыска проходили у крымских татар.

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