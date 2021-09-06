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США призвали Россию освободить Джелялова и других крымских узников

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США, Понедельник 06 сентября 2021 07:11
США призвали Россию освободить Джелялова и других крымских узников Фото: США призвали РФ освободить крымских татар (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

США остужают задержание крымских татар в Крыму. Там призывают Россию их освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В заявлении говорится, что США осуждают задержание крымских татар в Крыму оккупационными российскими властями.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и других, по меньшей мере 45 других крымских татар, российскими оккупационными властями в Крыму", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США призывают Россию освободить всех этих людей и прекратить репрессии.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым", - говорится в сообщении.

Там также отметили что на саммите Крымской платформы 23 августа США подтвердили, что Крым - это Украина и американцы непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее похожее заявление сделали в посольстве США. Там также призвали Россию освободить задержанных.

Ранее сообщалось, что МИД выразило протест против задержания крымских татар.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Крым
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