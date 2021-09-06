США призвали Россию освободить Джелялова и других крымских узников

США остужают задержание крымских татар в Крыму. Там призывают Россию их освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В заявлении говорится, что США осуждают задержание крымских татар в Крыму оккупационными российскими властями.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и других, по меньшей мере 45 других крымских татар, российскими оккупационными властями в Крыму", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США призывают Россию освободить всех этих людей и прекратить репрессии.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым", - говорится в сообщении.