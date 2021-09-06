США призвали Россию освободить Джелялова и других крымских узников
США остужают задержание крымских татар в Крыму. Там призывают Россию их освободить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
В заявлении говорится, что США осуждают задержание крымских татар в Крыму оккупационными российскими властями.
"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и других, по меньшей мере 45 других крымских татар, российскими оккупационными властями в Крыму", - говорится в сообщении.
В Госдепартаменте США призывают Россию освободить всех этих людей и прекратить репрессии.
"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым", - говорится в сообщении.
Там также отметили что на саммите Крымской платформы 23 августа США подтвердили, что Крым - это Украина и американцы непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, ранее похожее заявление сделали в посольстве США. Там также призвали Россию освободить задержанных.
Ранее сообщалось, что МИД выразило протест против задержания крымских татар.