США закликали Росію звільнити Джелялова та інших кримських в'язнів
США остуджують затримання кримських татар в Криму. Там закликають Росію їх звільнити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
У заяві йдеться, що США засуджують затримання кримських татар у Криму окупаційною російською владою.
"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова та інших, щонайменше 45 інших кримських татар, російською окупаційною владою в Криму", - йдеться в повідомленні.
У Держдепартаменті США закликають Росію звільнити всіх цих людей і припинити репресії.
"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє з довгої низки політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, яке піддалося репресіям через свій опір спробі Росії анексувати Крим", - йдеться в повідомленні.
Там також зазначили що на саміті Кримської платформи 23 серпня США підтвердили, що Крим - це Україна і американці непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, раніше схожу заяву зробили в посольстві США. Там також закликали Росію звільнити затриманих.
Раніше повідомлялося, що МЗС висловило протест проти затримання кримських татар.