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США закликали Росію звільнити Джелялова та інших кримських в'язнів

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США, Понеділок 06 вересня 2021 07:11
США закликали Росію звільнити Джелялова та інших кримських в'язнів Фото: США закликали РФ звільнити кримських татар (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

США остуджують затримання кримських татар в Криму. Там закликають Росію їх звільнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

У заяві йдеться, що США засуджують затримання кримських татар у Криму окупаційною російською владою.

"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова та інших, щонайменше 45 інших кримських татар, російською окупаційною владою в Криму", - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті США закликають Росію звільнити всіх цих людей і припинити репресії.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє з довгої низки політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, яке піддалося репресіям через свій опір спробі Росії анексувати Крим", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначили що на саміті Кримської платформи 23 серпня США підтвердили, що Крим - це Україна і американці непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, раніше схожу заяву зробили в посольстві США. Там також закликали Росію звільнити затриманих.

Раніше повідомлялося, що МЗС висловило протест проти затримання кримських татар.

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