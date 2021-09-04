ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США отреагировали на последние рейды и аресты активистов в Крыму

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 23:24
США отреагировали на последние рейды и аресты активистов в Крыму Фото: возле здания ФСБ в Крыму задержали активистов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Артур Родивилов

Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов. Дипломаты США отреагировали на действие оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

США призвали прекратить рейды и политические преследования на оккупированном полуострове.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", - говорится в сообщение.

Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков.

Также сообщалось, что Зеленский осудил задержания и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели