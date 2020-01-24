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США в годовщину обстрела Мариуполя призвали РФ прекратить огонь на Донбассе

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Россия должна отвести свои силы и поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины

В годовщину обстрела Мариуполя посольство США в Украине призвал Россию осуществить подлинное прекращение огня и отвести свои силы на востоке Украины. Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в видеообращении.

В этот день , 24 января 2015 года поддерживаемые Россией боевики обстреляли из ракетных систем "Град" восточные окраины Мариуполя. В результате обстрела погибли 30 жителей города, еще 118 человек были ранены.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек и более 100 получили ранения. Россия должна осуществить подлинное прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

Также боевики вблизи населенного пункта Хутор Свободный Луганской области с вооружения калибра 82 мм обстреляли жилые районы.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.

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