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Боевики на Донбассе скрывают от ОБСЕ неотведенную технику

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 12:58
Боевики на Донбассе скрывают от ОБСЕ неотведенную технику
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ на блокпостах возле ряда населенных пунктов

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, в ежедневном отчете от 22 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Заиченко, Сосновское, Новоазовск и Приморское на юге Донецкой области.

Боевики на Донбассе скрывают от ОБСЕ неотведенную технику

"Через эти блокпосты осуществляется проезд в район, в котором... запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику. Ограничение свободы передвижения патрулей миссии в указанный район могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - подчеркивается в сообщении.

Так, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии недопустимы.

Напомним, боевики на Донбассе продолжают ограничивать передвижение патрулей.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе.

Добавим, на Донбассе в районе Луганска боевики открыли огонь в сторону беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) из стрелкового оружия.

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