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Боевики из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 16:11
Боевики из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4
Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

В результате обстрела повреждены жилые дома

Боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Украины.

Сообщается, что в результате обстрела боевиков повреждено жилые дома. В частности, сегодня утром со стороны города Золотое-5 (территория временно подконтрольная Луганской народной республике) боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по улице Свободная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе и взрывотехники полиции Луганской области.

Фото (facebook.com/UA.National.Police/)

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. 26 ноября согласно рамочному решению трехсторонней контактной группы прошла верификация миссией ОБСЕ завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Отметим, что в Париже на саммите в нормандском формате не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассРазведение сил
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