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США снова призвали РФ вывести своих военных из Венесуэлы


США и несколько десятков других стран признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

Кроме того,  Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

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