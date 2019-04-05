США снова призвали РФ вывести своих военных из Венесуэлы

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

Кроме того, Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.