США знову закликали РФ вивести своїх військових з Венесуели

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися для протидії новим загрозам, включаючи зростаючу агресію з боку Росії, стратегічну конкуренцію з Китаєм і міграцію.

Крім того, Майк Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.