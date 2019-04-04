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Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться к новым угрозам РФ и Китая

Новости » Политика    04.04.2019 - 23:01
Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться к новым угрозам РФ и Китая
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео сделал заявление на саммите министров иностранных дел стран НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео  призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, в новой стратегии национальной обороны США Китай и Россия занимают центральное место.

"Мы должны адаптировать наш альянс, чтобы противодействовать возникающим угрозам… будь то российская агрессия, неконтролируемая миграция, кибератаки, угрозы энергетической безопасности, стратегическая конкуренция со стороны Китая, включая технологии и 5G, и многое другое", - сказал Помпео.

Так, начало саммита было посвящено обсуждению способов сдерживания России, в частности в Черном море.

Кроме того, глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву освободить задержанные суда и их экипажи.

Генеральный секретарь НАТО указал на возможность того, что Москва вновь станет соблюдать требования ДРСМД.

"Договор, соблюдаемый лишь одной стороной, никогда не обеспечит нам безопасность", - заявил Йенс Столтенберг.

Помпео также отметил, что НАТО следует найти способы противодействия возрастающим киберугрозам, в том числе со стороны Китая.

Столтенберг заявил журналистам, что членам НАТО следует всерьез нацелить свои усилия на увеличение расходов, чтобы финансовое бремя распределялось более справедливо.

Напомним, ранее Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

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