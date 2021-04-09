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Генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружения от линии фронта на Донбассе

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 12:40
Генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружения от линии фронта на Донбассе Фото: председатель ОБСЕ призвала развести силы на востоке Украины (osce.org)
Автор: Андрей Василюк

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и силы ООС на Донбассе развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование. Также необходимо обеспечить защиту жизни гражданского населения.

Об этом генсек ОБСЕ заявила в интервью ТАСС.

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - сказала Хельга Шмид.

Она также призвала к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности.

"Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - добавила она.

Шмид считает, что согласованным путем для решения конфликта остаются минские соглашения, состоящие из протокола, меморандума и комплекса мер.

Напомним, Россия перебросила к украинской границе наибольшее количество войск с 2014 года.

В ответ на наращивание российского военного присутствия США планируют отправить в Черное море свои военные корабли.

Больше о российской агрессии читайте в материале "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

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