ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Средство повышения рейтингов": Резников объяснил военную активизацию Кремля

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 14:04
"Средство повышения рейтингов": Резников объяснил военную активизацию Кремля Фото: Алексей Резников объяснил поведение Кремля (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Власти РФ концентрируют войска у границ Украины и на оккупированных территориях для поднятия рейтингов в преддверии выборов в Госдуму и на фоне протестов в России. Активность ВС РФ является отвлечением от внутренних процессов.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" выразил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его мнению, демонстрация военного якобы преимущества России - это что-то новое. "Чем оно вызвано? В свое время Крым как акция, дал свои рейтинги президенту России, и оно сработало. Но тот эффект уже начал таять. Сегодня происходят понятные процессы в Российской Федерации, начиная от возбуждения на улицах Хабаровска, история с Навальным, предстоящие выборы в Госдуму осенью...",- отметил министр.

Он пояснил, что правящая партия в регионах имеет низкие рейтинги, но хочет набрать больше голосов. "Я думаю, что у них рейтинги сегодня несколько ниже, чем раньше. Поэтому, на мой взгляд, это как в классическом фильме "Хвост, который крутит собакой" - война как средство повышения рейтингов. Поэтому демонстрация того, что они мощные и сильные, мне кажется, является отвлечением от внутренней повестки дня...",- добавил Резников.

Напомним, Резников также заявил, что Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась.

Он выразил уверенность, что Россия не сможет получить воду для оккупированного Крыма даже силовым способом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика агрессия РФ
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше