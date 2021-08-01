США призвали президента Туниса вернуться к демократии

США призвали президента Туниса Кайса Сайеда вернуться на демократический путь. Об этом сообщил ему советник по национальной безопасности США Джейк Саливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, президент Туниса Кайс Сайед уволил премьер-министра и остановил работу правительства. Это произошло из-за протестов в стране, связанных с пандемией COVID-19. Таким образом Сайед хотел успокоить людей на улицах, но его противники назвали такое поведение переворотом и захватом власти.

Ранее сообщалось, что после увольнения премьера Сайед уволил и двух министров. Это министр обороны и министр юстиции.