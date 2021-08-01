RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США закликали президента Тунісу повернутися до демократії

Автор: Наталья Скороход

США закликали президента Тунісу Кайса Сайеда повернутися на демократичний шлях. Про це повідомив йому радник з національної безпеки США Джейк Саліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президентом Тунісу Кайсом Сайедом. В ході розмови Саліван закликав президента Тунісу повернути демократію в країні.

Як відомо, президент Тунісу Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і зупинив роботу уряду. Це сталося через протести в країні, пов'язані з пандемією COVID-19. Таким чином Сайед хотів заспокоїти людей на вулицях, але його противники назвали таку поведінку переворотом і захопленням влади.

Раніше повідомлялося, що після звільнення прем'єра Сайед звільнив і двох міністрів. Це Міністр оборони і міністр юстиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тунис