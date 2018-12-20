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ЕС призвал освободить активиста Бекирова

Новости » Политика    20.12.2018 - 18:30
ЕС призвал освободить активиста Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

В ЕС отметили, что состояние здоровья активиста находится под угрозой

Представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отметило ухудшения его состояния здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ведомства.

"Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан в незаконно аннексированном Криму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

ЕС призвал освободить активиста БекироваОтметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинение в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

Напомним, оккупационная власть в Крыму 13 декабря арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Позже стало известно, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в анескованому Крыму. Он является инвалидом первой группы.

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