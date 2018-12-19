В оккупированном Крыму предъявили обвинение Бекирову

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Бекирова обвиняют в организации схрона с боеприпасами в Крыму

Крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову предъявили обвинение в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТР.

Как отмечается, Бекирова обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

По версии оккупантов, Бекиров весной 2018 года якобы организовал в Крыму "схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова".

В российской спецслужбе утверждают, что обнаружили схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

"По имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "батальон им. Номана Челибиджихана", - заявили в ФСБ.

Напомним, оккупационная власть в Крыму 13 декабря арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Позже стало известно, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в анескованому Крыму. Он является инвалидом первой группы.

РБК-Украина сообщало, что советник президента РФ Михаил Федотов на просьбу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой обратился в компетентные органы с просьбой проверить информацию о состоянии здоровья крымского татарина Эдема Бекирова.