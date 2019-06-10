США призвали Молдову урегулировать кризис путем переговоров

Фото: посольство США в Молдове (nokta.md)

В Госдепе призвали политиков проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров

Государственный департамент США призвал все партии Молдовы проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Моргана Ортагуса, которое было опубликовано в понедельник в Facebook на странице посольства США.

В США заявили, что парламентские выборы в стране были конкурентными и в соответствии с основными правами.

"Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и в соответствии с основными правами. Воля народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - отмечается в заявлении.

В США также заявили, что обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать.

Добавим, в НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывают стороны к урегулированию ситуации путем диалога.

Как известно, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса.Парламент страны, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске молдавского парламента.