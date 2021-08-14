США призвали Лукашенко немедленно прекратить организацию потока незаконных мигрантов в Литву

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве из-за ситуации с потоком нелегальных мигрантов. Она призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока иностранцев из Беларуси в Литву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Шерман телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.
Дипломаты обсудили политическую ситуацию в Беларуси, в контексте чего США подтвердили поддержку белорусского демократического движения.
"Призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через его границы", - говорится в заявлении Госдепа.
Ранее Евросоюз призвал белорусские власти не шантажировать Литву нелегальными мигрантами. В Евросоюзе пригрозили Беларуси новыми санкциями.
Напомним, вчера в МИД Литвы заявили, что ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется.