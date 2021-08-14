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США закликали Лукашенка негайно припинити організацію потоку незаконних мігрантів в Литву

Автор: РБК-Україна

Заступнкик держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві через ситуацію з потоком нелегальних мігрантів. Вона закликала Олександра Лукашенка негайно припинити організацію потоку іноземців з Білорусі в Литву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Шерман телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом.

Дипломати обговорили політичну ситуацію в Білорусі, в контексті чого США підтвердили підтримку білоруського демократичного руху.

"Закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації незаконних потоків мігрантів через його кордони", - йдеться в заяві Держдепу.

Раніше Євросоюз закликав білоруську владу не шантажувати Литву нелегальними мігрантами. В Євросоюзі пригрозили Білорусі новими санкціями.

Нагадаємо, вчора в МЗС Литви заявили, що ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується.

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