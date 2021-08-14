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США призвали Лукашенко немедленно прекратить организацию потока незаконных мигрантов в Литву

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Суббота 14 августа 2021 12:56
США призвали Лукашенко немедленно прекратить организацию потока незаконных мигрантов в Литву Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве из-за ситуации с потоком нелегальных мигрантов. Она призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока иностранцев из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Шерман телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.

Дипломаты обсудили политическую ситуацию в Беларуси, в контексте чего США подтвердили поддержку белорусского демократического движения.

"Призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через его границы", - говорится в заявлении Госдепа.

Ранее Евросоюз призвал белорусские власти не шантажировать Литву нелегальными мигрантами. В Евросоюзе пригрозили Беларуси новыми санкциями.

Напомним, вчера в МИД Литвы заявили, что ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется.

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