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США закликали Лукашенка негайно припинити організацію потоку незаконних мігрантів в Литву

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Субота 14 серпня 2021 12:56
США закликали Лукашенка негайно припинити організацію потоку незаконних мігрантів в Литву Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Заступнкик держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві через ситуацію з потоком нелегальних мігрантів. Вона закликала Олександра Лукашенка негайно припинити організацію потоку іноземців з Білорусі в Литву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Шерман телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом.

Дипломати обговорили політичну ситуацію в Білорусі, в контексті чого США підтвердили підтримку білоруського демократичного руху.

"Закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації незаконних потоків мігрантів через його кордони", - йдеться в заяві Держдепу.

Раніше Євросоюз закликав білоруську владу не шантажувати Литву нелегальними мігрантами. В Євросоюзі пригрозили Білорусі новими санкціями.

Нагадаємо, вчора в МЗС Литви заявили, що ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується.

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