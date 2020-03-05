США призвали к глобальному давлению на Иран за нарушение ядерных обязательств

США призвали Иран соблюдать обязательства по международным ядерными договорами и обвинили в нарушении гарантий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

По словам министра США Майк Помпео, все страны должны требовать от Ирана ответственности по его обязательствам за неисполнение договора.

"Все страны должны требовать от Ирана ответственности по его обязательствам, в противном случае договор о нераспространении ядерного оружия не стоит той бумаги, на которой написан", - заявил Помпео.

Напомним, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено ядерной программой Ирана. По словам нового главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерного соглашения в пять раз. В Агентстве также требуют от Ирана объяснений по не зафиксированном ранее участке в Тегеране, где контролирующие органы зафиксировали частицы урана в конце 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Таким образом иранское правительство планирует оказывать давление на европейские страны с целью спасения соглашения о ядерной программе Тегерана 2015 года.

РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основной обязанности ядерного соглашения 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.