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В Иране запасы урана в 5 раз превышают лимит ядерной сделки, - МАГАТЭ

Новости » В мире     03.03.2020 - 16:19
В Иране запасы урана в 5 раз превышают лимит ядерной сделки, - МАГАТЭ
Иллюстративное фото (iaea.org)

В Агентстве требуют от Ирана объяснений

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) встревожено ядерной программой Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам нового главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.

В Агентстве также требуют от Ирана объяснений касательно не зафиксированного ранее участка в Тегеране, где контролирующие органы зафиксировали частицы урана в конце 2019 года.

"Иран должен принять решение более тесно сотрудничать с Агентством, чтобы дать необходимые объяснения", - заявил Гросси на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном во вторник, 3 марта, передает The Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что в Тегеране в районе Туркуз-Абад находится секретный склад, на котором якобы хранятся сотни тонн ядерных материалов. Тогда же глава израильского правительства призвал МАГАТЭ провести немедленную инспекцию этого объекта.

Напомним, в парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов относительно выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. В такой способ иранское правительство планирует оказать давление на европейские страны с целью спасения соглашения Тегерана о ядерной программе 2015 года.

Также РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

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