ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США призвали ЕС осудить Иран из-за танкера

Новости » В мире    09.10.2019 - 16:00
В США призвали ЕС осудить Иран из-за танкера
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Майк Помпео призвал ЕС привлечь Иран к ответственности за перекачку нефти Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал ЕС привлечь Иран к ответственности за то, что иранский танкер Adrian Darya 1 выгрузил нефть в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Помпео, выгруженная нефть будет финансировать военные действия режима Асада в Сирии.

"Нефть с Adrian Darya 1 была выгружена в Сирии, доказывая, что Иран обманывал Великобританию и Гибралтар. Эта террористическая нефть будет финансировать войну Асада и религиозное насилие Ирана. Члены ЕС должны осудить это действие, поддержать верховенство закона и привлечь Иран к ответственности", - написал он.

Великобритания в июле захватила танкер у берегов Гибралтара. После того как власти получили официальные письменные заверения Тегерана о том, что судно не будет сбрасывать 2,1 миллиона баррелей нефти из Сирии, судно было освобождено. Но в сентябре министр иностранных дел Великобритании заявил, что танкер продал свою сырую нефть режиму Асада в Сирии, нарушив эти гарантии.

Напомним, ранее правительство Ирана заявило, что будет экспортировать свою нефть при любой возможности, несмотря на санкции США. По мнению министра нефти Ирана Бижана Зангане, экспорт нефти является законным правом страны.

Иран начал незапланированные боевые учения возле границ Турции Иран назвал условия для переговоров с Саудовской Аравией
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь