В США призвали ЕС осудить Иран из-за танкера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Майк Помпео призвал ЕС привлечь Иран к ответственности за перекачку нефти Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал ЕС привлечь Иран к ответственности за то, что иранский танкер Adrian Darya 1 выгрузил нефть в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Помпео, выгруженная нефть будет финансировать военные действия режима Асада в Сирии.

"Нефть с Adrian Darya 1 была выгружена в Сирии, доказывая, что Иран обманывал Великобританию и Гибралтар. Эта террористическая нефть будет финансировать войну Асада и религиозное насилие Ирана. Члены ЕС должны осудить это действие, поддержать верховенство закона и привлечь Иран к ответственности", - написал он.

Великобритания в июле захватила танкер у берегов Гибралтара. После того как власти получили официальные письменные заверения Тегерана о том, что судно не будет сбрасывать 2,1 миллиона баррелей нефти из Сирии, судно было освобождено. Но в сентябре министр иностранных дел Великобритании заявил, что танкер продал свою сырую нефть режиму Асада в Сирии, нарушив эти гарантии.

Напомним, ранее правительство Ирана заявило, что будет экспортировать свою нефть при любой возможности, несмотря на санкции США. По мнению министра нефти Ирана Бижана Зангане, экспорт нефти является законным правом страны.