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У США закликали ЄС засудити Іран за танкера

Новини » В світі    09.10.2019 - 16:00
У США закликали ЄС засудити Іран за танкера
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майк Помпео закликав ЄС залучити Іран до відповідальності за перекачування нафти Сирії

Держсекретар США Майк Помпео закликав ЄС залучити Іран до відповідальності за те, що іранський танкер Adrian Darya 1 вивантажив нафту в Сирії. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Помпео, выгруженная нафту буде фінансувати військові дії режиму Асада в Сирії.

"Нафта з Adrian Darya 1 була вивантажена в Сирії, доводячи, що Іран обманював Великобританію і Гібралтар. Ця терористична нафту буде фінансувати війну Асада і релігійне насильство Ірану. Члени ЄС повинні засудити це дія, підтримати верховенство закону і залучити Іран до відповідальності", - написав він.

Великобританія в липні захопило танкер біля берегів Гібралтару. Після того як влада отримали офіційні письмові запевнення Тегерана про те, що судно не буде скидати 2,1 мільйона барелів нафти з Сирії, судно було звільнене. Але у вересні міністр закордонних справ Великобританії заявив, що танкер продав свою сиру нафту режиму Асада в Сирії, порушивши ці гарантії.

Нагадаємо, раніше уряд Ірану заявив, що буде експортувати свою нафту за будь-якої можливості, незважаючи на санкції США. На думку міністра нафти Ірану Бижана Зангане, експорт нафти є законним правом країни.

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