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В США призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Автор: Артур Родивилов

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Она пройдет зимой 2022 года.

Об этом сообщает New York Times.

Ромни отметил, что необходим экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, а зрители должны остаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей.

"Президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас", - отметил Ромни.

Напомним, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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