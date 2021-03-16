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У США закликали бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Автор: Артур Родивилов

Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні. Вона відбудеться взимку 2022 року.

Про це повідомляє New York Times.

Ромні зазначив, що необхідний економічний і дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні, а глядачі повинні залишитися вдома, щоб Комуністична партія Китаю не отримала дохід від квитків і готелів.

"Президент повинен запросити китайських дисидентів, релігійних лідерів і представників етнічних меншин представляти нас", - зазначив Ромні.

Нагадаємо, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США вніс 28 китайських організацій в санкційний список із-за порушень прав мусульманської меншини.

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