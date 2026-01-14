США призупиняють видачу віз громадянам Росії та ще 74 країн, - Fox News

У службовій записці Держдепу, яка є в розпорядженні в телеканала, консульським співробітникам доручили відмовляти у візах на підставі чинного законодавства, поки відомство переглядає процедури перевірки та відбору заявників.

До списку країн, громадянам яких призупинили видачу віз, входять, зокрема, Сомалі, Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд і Ємен.

Fox News пише, що пауза розпочнеться 21 січня і діятиме безстроково - до завершення перегляду процедур візової обробки.

"Держдепартамент використовуватиме свої давні повноваження для визнання потенційних іммігрантів неприйнятними, якщо вони можуть стати публічним тягарем для Сполучених Штатів і зловживати щедрістю американського народу", - сказав представник Держдепартаменту Томмі Пігготт.

Він додав, що імміграція з цих 75 країн буде припинена, поки Держдепартамент переглядає процедури імміграційного опрацювання з метою запобігти в'їзду іноземних громадян, які користуватимуться допомогою та державною підтримкою.

Журналісти уточнюють, що винятки з нового призупинення будуть "вкрай обмеженими" і можливі тільки після того, як заявник пройде перевірку на відповідність критеріям "публічного тягаря".

У Російському союзі туріндустрії вже поскаржилися, що через таке рішення туристичний потік у США призупинено "на невизначений час".