США приостанавливают выдачу виз гражданам России и еще 74 стран, - Fox News

В служебной записке Госдепа, которая есть в распоряжении у телеканала, консульским сотрудникам поручили отказывать в визах на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора заявителей.

В список стран, гражданам которых приостановили выдачу виз, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Fox News пишет, что пауза начнется 21 января и будет действовать бессрочно - до завершения пересмотра процедур визовой обработки.

"Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов неприемлемыми, если они могут стать публичным бременем для Соединенных Штатов и злоупотреблять щедростью американского народа", - сказал представитель Госдепартамента Томми Пигготт.

Он добавил, что иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционной обработки с целью предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться пособиями и государственной поддержкой.

Журналисты уточняют, что исключения из новой приостановки будут "крайне ограниченными" и возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям "публичного бремени".

В Российском союзе туриндустрии уже пожаловались, что из-за такого решения туристический поток в США приостановлен "на неопределенное время".