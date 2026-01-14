RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США приостанавливают выдачу виз гражданам России и еще 74 стран, - Fox News

Иллюстративное фото: россиянам приостановят выдачу виз США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госдепартамент США приостанавливает выдачу виз гражданам 75 стран. Среди них - Россия и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В служебной записке Госдепа, которая есть в распоряжении у телеканала, консульским сотрудникам поручили отказывать в визах на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора заявителей.

В список стран, гражданам которых приостановили выдачу виз, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Fox News пишет, что пауза начнется 21 января и будет действовать бессрочно - до завершения пересмотра процедур визовой обработки.

"Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов неприемлемыми, если они могут стать публичным бременем для Соединенных Штатов и злоупотреблять щедростью американского народа", - сказал представитель Госдепартамента Томми Пигготт.

Он добавил, что иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционной обработки с целью предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться пособиями и государственной поддержкой.

Журналисты уточняют, что исключения из новой приостановки будут "крайне ограниченными" и возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям "публичного бремени".

В Российском союзе туриндустрии уже пожаловались, что из-за такого решения туристический поток в США приостановлен "на неопределенное время". 

Новые правила выдачи виз США

Напомним, с 2026 года в США ввели дополнительный сбор в размере 250 долларов за оформление большинства неиммиграционных виз, включая туристические, студенческие, рабочие и обменные.

Новый платеж под названием Visa Integrity Fee закреплен в законе One Big Beautiful Bill, подписанном президентом Дональдом Трампом, и не распространяется только на дипломатические визы категорий A и G.

