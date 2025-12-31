США призупинили захоплення нафтового танкера після появи на ньому прапора РФ, - NYT

Як повідомили американські чиновники, судна берегової охорони США вже понад 10 днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані тримаючись на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів).

Військові заявили про повну готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, проте чекають на "зелене світло" від Білого дому. Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський прапор.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Експерти зазначають, якщо судно дійсно встигли легально перереєструвати в Росії, силовий варіант захоплення стане дипломатичним загостренням.

У Вашингтоні побоюються, що Росія могла піти на хитрощі та зареєструвати судно заднім числом без інспекцій, щоб спровокувати конфлікт. Наразі США намагаються з'ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Танкер Bella 1 належить турецькій компанії та потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Танкер є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.