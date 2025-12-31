США приостановили захват нефтяного танкера после появления на нем флага РФ, - NYT

Как сообщили американские чиновники, суда береговой охраны США уже более 10 дней преследуют крупный нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).

Военные заявили о полной готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждут "зеленого света" от Белого дома. Ситуация осложнилась после того, как на корпусе Bella 1 небрежно нарисовали российский флаг.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Эксперты отмечают, если судно действительно успели легально перерегистрировать в России, силовой вариант захвата станет дипломатическим обострением.

В Вашингтоне опасаются, что Россия могла пойти на хитрость и зарегистрировать судно задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать конфликт. Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Танкер Bella 1 принадлежит турецкой компании и попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности "Хезболлы", йеменских хуситов и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.