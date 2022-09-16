США признают, что санкции против российской экономики действуют медленно, - CNN

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они разочарованы влиянием санкций США на российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Теперь чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.

"Надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя", - говорится в сообщении.

Также американские чиновники надеялись, что это настроит общественное мнение против вторжения, когда повседневная жизнь российского общества стала неудобной.

Согласно данным Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первые 100 дней войны Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, экспортируя нефть, газ и уголь.

"Российская экономика все еще сократилась примерно на 4% в период с апреля по июнь по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Но это далеко не 15% падения, которое некоторые ожидали в начале года", - говорится в материале.

Два высокопоставленных чиновника заявили, что ожидали от отключения российских банков от SWIFT большего эффекта.

"Я думаю, что с самого начала у нас было мнение, что когда Россия вторглась в Украину и мы ввели санкции, они, скорее всего, будут среднесрочным и долгосрочным режимом санкций", - заявил другой чиновник.