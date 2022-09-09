ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США работают над введением новых санкций против России, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 09 сентября 2022 21:35
США работают над введением новых санкций против России, - Госдеп Фото: США намерены ввести новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты работают над введением новых санкций против России в связи с вторжением в Украину.

Об этом заявил глава отдела координации санкций в Госдепе США Джим О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеоконференцию.

"США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России из-за развязанной войны в Украине", - подчеркнул О'Брайен.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций. Несколько месяцев эксперты оценивали истинное влияние экономической изоляции России и выяснили, что РФ ожидает более длительная и глубокая рецессия.

Также мы писали, что австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями. Среди самых известных – "Газпром", РЖД, КамАЗ и другие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Санкции против России Соединенные Штаты Америки
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире