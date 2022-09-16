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США визнають, що санкції проти російської економіки діють повільно, - CNN

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П'ятниця 16 вересня 2022 16:28
США визнають, що санкції проти російської економіки діють повільно, - CNN Фото: США визнають, що санкції проти російської економіки діють повільно (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

Високопоставлені американські чиновники заявили, що вони розчаровані впливом санкцій США на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Тепер чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не матеріалізуються раніше початку наступного року.

"Сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Також американські чиновники сподівались, що це налаштує громадську думку проти вторгнення, коли повсякденне життя російського суспільства стало незручним.

Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

"Російська економіка все ще скоротилася приблизно на 4% у період з квітня по червень порівняно з тим же періодом минулого року. Але це далеко не 15% падіння, яке деякі очікували на початку року", - йдеться у матеріалі.

Два високопоставлених чиновники заявили, що очікували від відключення російських банків від SWIFT більшого ефекту.

"Я думаю, що з самого початку у нас була думка, що коли Росія вторглася в Україну і ми запровадили санкції, вони, швидше за все, будуть середньостроковими та довгостроковим режимом санкцій", - заявив інший чиновник.

Нагадаємо, що Сполучені Штати працюють над введенням нових санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.

Також, США посилюватимуть контроль за дотриманням санкцій проти Росії.

Раніше, посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про потужний ефект від антиросійських санкцій.

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