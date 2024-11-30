США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"

Генерал-майор Джаспер Джефферс з Командування Сил спецоперацій США "Центр" (SOCCENT) днями прибув до Бейрута для нагляду за виконанням і моніторингом механізму припинення вогню між конфліктуючими сторонами.

Джефферс буде працювати разом зі своїм співголовою, послом США на Близькому Сході Амосом Гогштейном. Останній буде виконуватиме функцію доти, доки не буде призначено постійного цивільного посадовця США.

У повідомленні зазначається, що США очолять наглядову місію. До її складу увійдуть ліванські та ізраїльські військові, миротворці ООН і Франція.