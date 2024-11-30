США назначили наблюдателя за прекращением огня между Израилем и "Хезболлой"

Руководство армии Соединенных Штатов назначило наблюдателя за выполнением прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Генерал-майор Джаспер Джефферс из Командования Сил спецопераций США "Центр" (SOCCENT) на днях прибыл в Бейрут для надзора за выполнением и мониторингом механизма прекращения огня между конфликтующими сторонами.
Джефферс будет работать вместе со своим сопредседателем, послом США на Ближнем Востоке Амосом Хохштейном. Последний будет выполнять функцию до тех пор, пока не будет назначен постоянный гражданский чиновник США.
В сообщении отмечается, что США возглавят наблюдательную миссию. В ее состав войдут ливанские и израильские военные, а также миротворцы ООН и Франция.
С 27 ноября начало действовать соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и "Хезболлой". Договоренность предложили США и Франция в качестве посредников.
По соглашению, Израиль и боевики должны в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана и не вводить их в эти районы повторно. Также запрещаются любые наступательные операции каждой из сторон.
В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии быть готовыми к новым боевым действиям в случае нарушения режима прекращения огня.
За последние несколько дней Армия обороны Израиля ударила по нескольким военным объектам боевиков на юге Ливана. Руководство "Хезболлы" обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня.
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