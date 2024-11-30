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США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"

Субота 30 листопада 2024 06:14
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США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" Фото: американські військові дбають про безпеку своїх угод (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Керівництво армії Сполучених Штатів призначило спостерігача за виконанням припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

Генерал-майор Джаспер Джефферс з Командування Сил спецоперацій США "Центр" (SOCCENT) днями прибув до Бейрута для нагляду за виконанням і моніторингом механізму припинення вогню між конфліктуючими сторонами.

Джефферс буде працювати разом зі своїм співголовою, послом США на Близькому Сході Амосом Гогштейном. Останній буде виконуватиме функцію доти, доки не буде призначено постійного цивільного посадовця США.

У повідомленні зазначається, що США очолять наглядову місію. До її складу увійдуть ліванські та ізраїльські військові, миротворці ООН і Франція.

Мирна угода між Ізраїлем та "Хезболлою"

З 27 листопада почала діяти угода про припинення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою". Домовленість запропонували США та Франція в якості посередників.

За угодою, Ізраїль і бойовики повинні впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану та не вводити їх повторно до цих районів. Також забороняються будь-які наступальні операції кожної зі сторін.

Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльській армії бути готовими до нових бойових дій у разі порушення режиму припинення вогню.

За останні кілька днів Армія оборони Ізраїлю вдарила по кількох військових об'єктах бойовиків на півдні Лівану. Керівництво "Хезболли" звинуватило ЦАХАЛ у порушенні режиму припинення вогню.

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