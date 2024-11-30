США назначили наблюдателя за прекращением огня между Израилем и "Хезболлой"

Руководство армии Соединенных Штатов назначило наблюдателя за выполнением прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Генерал-майор Джаспер Джефферс из Командования Сил спецопераций США "Центр" (SOCCENT) на днях прибыл в Бейрут для надзора за выполнением и мониторингом механизма прекращения огня между конфликтующими сторонами.

Джефферс будет работать вместе со своим сопредседателем, послом США на Ближнем Востоке Амосом Хохштейном. Последний будет выполнять функцию до тех пор, пока не будет назначен постоянный гражданский чиновник США.

В сообщении отмечается, что США возглавят наблюдательную миссию. В ее состав войдут ливанские и израильские военные, а также миротворцы ООН и Франция.